LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: Hirschi favorito, c’è Pellizzari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’87a edizione del Giro del Veneto, una delle ultime corse della stagione ciclistica internazionale 2024. La corsa organizzata da Filippo Pozzato ha riacquistato del prestigio e dell’importanza negli ultimi due anni e il percorso sarà decisamente interessante: si parte da Verona per arrivare a Vicenza dopo 173 km e 1700 metri di disLIVEllo. Il circuito di Vicenza sarà quello decisivo da 15 km e da ripetere 5 volte. L’ascesa principale è quella del Monte Berico: uno strappetto di un chilometro al 7,8% ma con una pendenza massima che tocca anche il 12%. Monte Berico che verrà infine percorso negli ultimi metri della corsa per la sesta volta. Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: Hirschi favorito, c’è Pellizzari Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’87a edizione deldel, una delle ultime corse della stagione ciclistica internazionale. La corsa organizzata da Filippo Pozzato ha riacquistato del prestigio e dell’importanza negli ultimi due anni e il percorso sarà decisamente interessante: si parte da Verona per arrivare a Vicenza dopo 173 km e 1700 metri di disllo. Il circuito di Vicenza sarà quello decisivo da 15 km e da ripetere 5 volte. L’ascesa principale è quella del Monte Berico: uno strappetto di un chilometro al 7,8% ma con una pendenza massima che tocca anche il 12%. Monte Berico che verrà infine percorso negli ultimi metri della corsa per la sesta volta.

