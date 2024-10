LIVE Berrettini-Stricker 6-7, 4-6, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: il romano si arrende al nextgen svizzero con rimpianti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUUD (dopo Berrettini) 17:38 Stricker b. Berrettini 7-6(6), 6-4! Approccio slice a mettere pressione dello svizzero, lungo di poco il passante di dritto di Matteo. 30-40 Altra risposta d’incontro dello svizzero, poco può con lo slice difensivo Berrettini. Match point. 30-30 Grande passante in corsa di rovescio di Matteo! 15-30 Sbaglia ancora in difesa, costretto ad arretrare dalla risposta d’incontro di Stricker. 15-15 Prima vincente. 0-15 In rete il rovescio di Matteo. 4-5 A quindici lo svizzero. 40-15 Servizio e approccio slice. 30-15 Prima vincente. 15-15 Ace, mamma mia. 0-15 In rete il rovescio di Stricker. 4-4 Chiude a rete il romano. 40-30 Seconda vincente al corpo. 30-30 Attacca di dritto Stricker e fa punto. 30-15 Servizio e comodo dritto. 15-15 Sotterra lo slice l’azzurro. Oasport.it - LIVE Berrettini-Stricker 6-7, 4-6, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: il romano si arrende al nextgen svizzero con rimpianti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-RUUD (dopo) 17:38b.7-6(6), 6-4! Approccio slice a mettere pressione dello, lungo di poco il passante di dritto di Matteo. 30-40 Altra risposta d’incontro dello, poco può con lo slice difensivo. Match point. 30-30 Grande passante in corsa di rovescio di Matteo! 15-30 Sbaglia ancora in difesa, costretto ad arretrare dalla risposta d’incontro di. 15-15 Prima vincente. 0-15 In rete il rovescio di Matteo. 4-5 A quindici lo. 40-15 Servizio e approccio slice. 30-15 Prima vincente. 15-15 Ace, mamma mia. 0-15 In rete il rovescio di. 4-4 Chiude a rete il. 40-30 Seconda vincente al corpo. 30-30 Attacca di drittoe fa punto. 30-15 Servizio e comodo dritto. 15-15 Sotterra lo slice l’azzurro.

