La Volta Buona lascia da parte la cronaca nera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cambio in corsa per La Volta Buona. A poco più di un mese dall’inizio, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo elimina quella che, di fatto, era l’unica novità – d’apparenza più che di sostanza – della stagione (logo tremendo a parte): La Volta Magazine. Da questa settimana è infatti scomparsa la ‘dicitura’ che definiva la prima parte di trasmissione, dedicata all’attualità, e come un anno fa è tornata la classica anteprima di circa 35/40 minuti chiamata Aspettando La Volta Buona. La volontà (sacrosanta) è di ridurre lo spazio magazine di cronaca, che sarà trattata soltanto in circostanze eccezionali, quando la notizia va oltre e diventa caso mediatico. Davidemaggio.it - La Volta Buona lascia da parte la cronaca nera Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cambio in corsa per La. A poco più di un mese dall’inizio, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo elimina quella che, di fatto, era l’unica novità – d’apparenza più che di sostanza – della stagione (logo tremendo a): LaMagazine. Da questa settimana è infatti scomparsa la ‘dicitura’ che definiva la primadi trasmissione, dedicata all’attualità, e come un anno fa è tornata la classica anteprima di circa 35/40 minuti chiamata Aspettando La. La volontà (sacrosanta) è di ridurre lo spazio magazine di, che sarà trattata soltanto in circostanze eccezionali, quando la notizia va oltre e diventa caso mediatico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Volta Buona lascia da parte la cronaca nera - The post La Volta Buona lascia da parte la cronaca nera appeared first on Davide Maggio. A poco più di un mese dall’inizio, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo elimina quella che, di fatto, era l’unica novità – d’apparenza più che di sostanza – della stagione (logo tremendo a parte): La Volta Magazine. (Davidemaggio.it)

Fedez si è fidanzato seriamente questa volta - lei è una milanese doc di buona famiglia - Dopo la vicenda del Pandoro Gate e delle Uova di Pasqua, è arrivata la conferma della crisi con Chiara Ferragni: una rottura che lo ha portato a trasferirsi in un’altra casa, avviando le pratiche della separazione. Quel compleanno amaro, festeggiato nella giornata di ieri, 15 ottobre 2024, non sarebbe stato così solitario. (Metropolitanmagazine.it)

“Ma por** tr***”. La volta buona - l’ospite di Caterina Balivo la sgancia in diretta e lei resta senza fiato - Ma cosa ha detto? Allora, in studio erano ospiti Drupi e la moglie. Durante l’intervista, il clima inizialmente informale e leggero ha preso una piega inaspettata quando Drupi, nel raccontare un aneddoto sulla sua carriera, ha utilizzato un linguaggio diciamo… colorito. Drupi si riprende e dice: “Con quello che si sente in generale, anche nei telegiornali…Hai mai sentito i politici parlare? Altro ... (Caffeinamagazine.it)