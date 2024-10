La Virtus Francavilla non vuole fermarsi: all'orizzonte tre test fondamentali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sei vittorie su sei partite, dodici gol fatti e uno soltanto subito: l'inizio di campionato della Virtus Francavilla è senza dubbio straripante, con la formazione allenata da Ciro Ginestra che è al comando da sola nel girone H della Serie D, ed è intenzionata a rimanerci per ritornare subito tra Brindisireport.it - La Virtus Francavilla non vuole fermarsi: all'orizzonte tre test fondamentali Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sei vittorie su sei partite, dodici gol fatti e uno soltanto subito: l'inizio di campionato dellaè senza dubbio straripante, con la formazione allenata da Ciro Ginestra che è al comando da sola nel girone H della Serie D, ed è intenzionata a rimanerci per ritornare subito tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sosa colpisce il Gravina : gialloblù sconfitti dalla Virtus Francavilla - Arriva la seconda sconfitta stagionale per il Gravina, che allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno ha ceduto alla Virtus Francavilla, per 1-0. Si ferma la corsa dei gialloblù, reduci da tre risultati utili consecutivi. Il primo sussulto è stato dei padroni di casa, con Chiaradia che si è... (Baritoday.it)

C'è solo una squadra in Italia che ha sempre vinto e non ha mai subito gol : tutti i segreti della Virtus Francavilla - C'è soltanto una squadra in Italia, dalla Serie A alla Serie D, che ha sempre vinto e non ha mai subito gol. Ed è la Virtus Francavilla, prima a punteggio pieno nel girone H della... (Quotidianodipuglia.it)

Coppa Italia Serie D - ecco l'avversario della Virtus Francavilla nei trentaduesimi - La Virtus Francavilla dovrà affrontare il Martina nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti diramato tutti li accoppiamenti della fase della competizione: i biancazzurri dunque scenderanno in campo mercoledì 6 novembre alla Nuovarredo Arena... (Brindisireport.it)