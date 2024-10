La villa di piazza Niscemi è piena di rifiuti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una villa di piazza Niscemi potrebbe essere una meraviglia e invece c'è spazzatura in tutte le aiuole, i cestini sono stracolmi, ci motorini che scorazzano all'interno (basterebbe una mini recinzione), la fontana (a forma di Sicilia) è spenta e ha l'acqua putrida. Eppure basterebbe poco per Palermotoday.it - La villa di piazza Niscemi è piena di rifiuti Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unadipotrebbe essere una meraviglia e invece c'è spazzatura in tutte le aiuole, i cestini sono stracolmi, ci motorini che scorazzano all'interno (basterebbe una mini recinzione), la fontana (a forma di Sicilia) è spenta e ha l'acqua putrida. Eppure basterebbe poco per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Livorno - villaggio di Natale in piazza della Repubblica con pista sul ghiaccio - casette di legno e ruota panoramica - Dopo quello in villa Fabbricotti, ecco l'ufficialità del secondo villaggio di Natale a Livorno. Come di consueto si terrà in piazza della Repubblica ma a differenza degli anni passati sarà curato dal Lem in collaborazione con Labronica Eventi. L'inaugurazione è prevista per il 6 dicembre con la... (Livornotoday.it)

Neapolis Marathon : Villaggio in piazza del Plebiscito con stand e tante iniziative - Fervono i preparati in piazza del Plebiscito, cuore pulsante anche della quarta edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara internazionale sulla distanza dei classici 42,195 km in programma domenica 13 ottobre. Una kermesse attesa, per la quale la città di Napoli si farà... (Napolitoday.it)

Maratona di Napoli - da domani il villaggio a piazza Plebiscito - Qui nasce materia prima seconda per realizzare iniziative nel segno della sostenibilità ambientale come pavimentazioni sportive e ludiche, piastrelle e prodotti per lo sport». it. . La partecipazione di Esosport alla quarta edizione della Neapolis Marathon si concretizza con la presenza dello stand presso l’Expo dove i runner e gli appassionati sportivi potranno portare scarpe, copertoni, camere ... (Ildenaro.it)