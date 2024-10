"La traversa? Non so come ho fatto..." (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ uno dei giocatori dal maggior rendimento in questa stagione: Ettore Quirini ha confermato la crescita intrapresa già nello scorso anno e quest’anno è diventato una delle colonne portanti della formazione di Giorgio Gorgone. Ha iniziato a giocare in difesa, poi è stato spostato a centrocampo e spesso si spinge in avanti e ha già messo a segno tre reti, superando così il suo record stagionale. Il numero quattordici rossonero sembra aver trovato finalmente la giusta dimensione e sembra destinato a crescere. Per questo motivo Quirini si è già attirato le attenzioni di squadre di categoria superiore, che potrebbero già iniziare a "sedurre" il giocatore in scadenza di contratto a giugno 2025. Venerdì sera la traversa le ha negato il quarto gol. Una rete che poteva significare la vittoria. "Se ci penso sono ancora qui che non capisco come ho fatto a prendere la traversa. Lanazione.it - "La traversa? Non so come ho fatto..." Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ uno dei giocatori dal maggior rendimento in questa stagione: Ettore Quirini ha confermato la crescita intrapresa già nello scorso anno e quest’anno è diventato una delle colonne portanti della formazione di Giorgio Gorgone. Ha iniziato a giocare in difesa, poi è stato spostato a centrocampo e spesso si spinge in avanti e ha già messo a segno tre reti, superando così il suo record stagionale. Il numero quattordici rossonero sembra aver trovato finalmente la giusta dimensione e sembra destinato a crescere. Per questo motivo Quirini si è già attirato le attenzioni di squadre di categoria superiore, che potrebbero già iniziare a "sedurre" il giocatore in scadenza di contratto a giugno 2025. Venerdì sera lale ha negato il quarto gol. Una rete che poteva significare la vittoria. "Se ci penso sono ancora qui che non capiscohoa prendere la

