La risposta di Sogei: «Quanto accaduto non incide minimamente sulle nostre capacità tecniche» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata una giornata molto complicata nella sede della Sogei, viste le notizie che – sin dalla mattinata del 15 ottobre – sono state diffuse in merito all’arresto di Paolo Iorio, uno dei dirigenti della società partecipata al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera nel settore dell’ICT e della sicurezza informatica. Sogei è un’azienda strategica per l’ecosistema digitale in Italia: i servizi informatici che gestisce, tra gli altri, riguardano l’anagrafe tributaria, la ragioneria dello Stato, l’agenzia delle dogane e dei monopoli, l’agenzia delle entrate, l’anagrafe della popolazione residente. Giornalettismo.com - La risposta di Sogei: «Quanto accaduto non incide minimamente sulle nostre capacità tecniche» Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata una giornata molto complicata nella sede della, viste le notizie che – sin dalla mattinata del 15 ottobre – sono state diffuse in merito all’arresto di Paolo Iorio, uno dei dirigenti della società partecipata al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera nel settore dell’ICT e della sicurezza informatica.è un’azienda strategica per l’ecosistema digitale in Italia: i servizi informatici che gestisce, tra gli altri, riguardano l’anagrafe tributaria, la ragioneria dello Stato, l’agenzia delle dogane e dei monopoli, l’agenzia delle entrate, l’anagrafe della popolazione residente.

