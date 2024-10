La mamma di Giorgia Meloni vende candele artistiche al mercato di Sora (foto e video) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il mercatino dell’antiquariato di Sora (Frosinone) ha avuto domenica uno stand d’eccezione, fatto di originali e profumatissime candeline. Dietro il banco a vendere gli oggetti in questione un artigiano speciale: Anna Paratore, mamma della Premier Giorgia Meloni.Con lei l’imprenditrice Sorana Today.it - La mamma di Giorgia Meloni vende candele artistiche al mercato di Sora (foto e video) Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il mercatino dell’antiquariato di(Frosinone) ha avuto domenica uno stand d’eccezione, fatto di originali e profumatissime candeline. Dietro il banco are gli oggetti in questione un artigiano speciale: Anna Paratore,della Premier.Con lei l’imprenditricena

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mamma di Giorgia Meloni vende candele artistiche al mercato di Sora (foto e video) - Il mercatino dell’antiquariato di Sora (Frosinone) ha avuto domenica uno stand d’eccezione, fatto di originali e profumatissime candeline. Dietro il banco a vendere gli oggetti in questione un artigiano speciale: Anna Paratore, mamma della Premier Giorgia Meloni. Con lei l’imprenditrice sorana. (Frosinonetoday.it)

Mamma Meloni al mercatino di Sora con le sue candele fatte a mano. La sinistra della Ztl è servita - “È stato bello, ma anche impegnativo. “Sono qui per le mie candele, mi rilassa di più dei romanzi” Prima si dedicava alla letteratura. Come quello con il giovane sindaco di Sora Luca Di Stefano che l’ha voluta salutare invitandola a tornare per visitare la città. Partita alle 5 del mattino da Roma la signora Anna è lì per vendere le sue opere. (Secoloditalia.it)

Sora / Mamma Meloni (Giorgia ed Arianna) sorpresa a vendere candele al mercato dell’antiquariato - SORA – In molti non l’hanno riconosciuta: dopotutto non è lei quella che sta tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali e nei video dei Tg ma le sue due figlie. . E proprio a loro ha fatto riferimento quando i pochi che l’hanno riconosciuta le hanno chiesto cosa ci facesse, proprio lei, dietro ad […] L'articolo Sora / Mamma Meloni (Giorgia ed Arianna) sorpresa a vendere candele al mercato ... (Temporeale.info)