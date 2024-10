Linkiesta.it - La desensibilizzazione europea e gli «hub di concentramento» per i migranti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come tutti sanno, oggi è il gran giorno in cui, per la prima volta, ben sedicisaranno trasferiti nei famigerati centri costruiti dal nostro paese in Albania. Ma se Ursula von der Leyen, nella lettera inviata lunedì ai leader dell’Unione in vista del Consiglio europeo che si aprirà domani, aveva parlato di «modi innovativi per contrastare la migrazione illegale», quali «gli hub per i rimpatri fuori dai confini europei», con un cauto riferimento anche al protocollo Italia-Albania («saremo in grado di trarre insegnamenti da questa esperienza»), ieri una portavoce della Commissione ha chiarito che «a oggi non è possibile per la leggeavere questo modello». Vedremo come andrà a finire. Intanto, segnalo un interessante punto di vista sul lato meno considerato di questa vicenda, quello cioè della politica albanese, di cui Anita Likmeta scrive su Linkiesta.