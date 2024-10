La Corte d’Assise di Bologna si prepara a emettere la sentenza per l’omicidio di Isabella Linsalata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In attesa della sentenza da parte della Corte d’Assise di Bologna, l’ex medico della Virtus Giampaolo Amato è accusato dell’omicidio aggravato della moglie, Isabella Linsalata, e della suocera Giulia Tateo. Le due donne sono state trovate morte in circostanze tragiche, dando origine a un caso giudiziario complesso, caratterizzato da accuse gravissime e dettagli inquietanti sulle modalità delle death. La decisione della Corte è attesa con particolare interesse, vista la gravità delle accuse e gli elementi presentati durante il processo. I fatti dell’omicidio: il contesto della vicenda Il dramma ha avuto inizio tra il 30 e il 31 ottobre 2021, quando Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, è stata trovata senza vita. Circa tre settimane prima, la suocera Giulia Tateo, di 87 anni, era deceduta in circostanze misteriose. Gaeta.it - La Corte d’Assise di Bologna si prepara a emettere la sentenza per l’omicidio di Isabella Linsalata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In attesa dellada parte delladi, l’ex medico della Virtus Giampaolo Amato è accusato delaggravato della moglie,, e della suocera Giulia Tateo. Le due donne sono state trovate morte in circostanze tragiche, dando origine a un caso giudiziario complesso, caratterizzato da accuse gravissime e dettagli inquietanti sulle modalità delle death. La decisione dellaè attesa con particolare interesse, vista la gravità delle accuse e gli elementi presentati durante il processo. I fatti del: il contesto della vicenda Il dramma ha avuto inizio tra il 30 e il 31 ottobre 2021, quando, ginecologa di 62 anni, è stata trovata senza vita. Circa tre settimane prima, la suocera Giulia Tateo, di 87 anni, era deceduta in circostanze misteriose.

