Sport.quotidiano.net - La capolista alza la voce. Il Rimini incassa sei gol

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una gara senza storia quella della Primavera 3 delcontro la Triestina in Romagna. La, ospite al ’Romeo Neri’, rifila sei reti ai biancorossi (6-2 il finale). La squadra di Biavati è andata a bersaglio con Maltoni per poi ridurre un po’ lo svantaggio con un autorete di Toffolo. I biancorossi restano, così, inchiodati a quota quattro in classifica in compagnia di altre quattro squadra e davanti al fanalino di coda Torres. Prossimo appuntamento, sabato, in casa della Carrarese. E anche questa non sarà una passeggiata per i giovani del, contro la seconda della classe.: Generali, Ciavatta, Sposato, Volonghi, El Archi, Fiordalisi (23’ st Bizzarri), Toni (1’ st Conti), Camiciottoli (23’ st Nicolai), Maltoni (37’ st Urciuoli), Padroni (32’ st Lepri), Rubino. A disp. Bagli, Brolli, Bacchiocchi, Mini, Di Ghionno. All. Denis Biavati. Primavera 3.