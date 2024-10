Italia-Cina | Netweek lancia programma tv ‘Scoprire la Cina’

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

"Scoprire la", un nuovotv realizzato in collaborazione con China Media Group per avvire i nostri telespettatori al Paese asiatico. L'annuncio è stato fatto durante l'evento "Distanti ma vicini, media e cultura tranel 20° anniversario del partenariato strategico", che si è svolto lunedì 14 ottobre alla Triennale di Milano. "Sono ormai 5 anni che collaboriamo con China Media Group, che fondamentalmente rappresenta la comunicazione dello Stato cinese in Europa – ha spiegato il presidente di, Giovanni Sciscione – In questi 5 anni abbiamo coinvolto le nostre emittenti, sia nazionali che regionali, e siamo riusciti a creare una serie di produzioni televisive di altissimo livello e spessore. Nell'ultimo periodo, soprattutto con la crescita del Gruppo, siamo stati in grado di allargare questa collaborazione.