Inter in nazionale: tutti i minuti di ottobre, ben 8 gol! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Inter ha visto concludersi la sosta con una vittoria abbondante, quella dell'Argentina di Lautaro Martinez stanotte nel 6-0 dell'Argentina contro la Bolivia. Tra i dodici convocati in nazionale durante questa sosta, ci sono tante altre note confortanti, fra cui i gol di Frattesi, Calhanoglu per un totale di ben otto gol realizzati. Inter IN nazionale – LE PARTITE DI ottobre I NAZIONALI DELL'Inter IN EUROPA ALESSANDRO BASTONI – Italia-Belgio 2-2 (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 2 Lega A) giovedì 10 ottobre ore 20.45 a Roma: 90 minuti. Italia-Israele 4-1 (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 2 Lega A) lunedì 14 ottobre ore 20.45 a Udine: 90 minuti per un totale di 180. FEDERICO DIMARCO – Italia-Belgio 2-2 (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 2 Lega A) giovedì 10 ottobre ore 20.45 a Roma: 70 minuti.

