Insulti e aggressioni al compagno di classe autistico, 'ammoniti' tre bulli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Caserta ha notificato i provvedimenti di ammonimento che il Questore, Andrea Grassi, ha emesso nei confronti di 3 minorenni, per aver perseguitato un compagno di classe.In particolare, dopo la denuncia dei genitori, la Divisione Anticrimine ha ricostruito gli episodi Casertanews.it - Insulti e aggressioni al compagno di classe autistico, 'ammoniti' tre bulli Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Caserta ha notificato i provvedimenti di ammonimento che il Questore, Andrea Grassi, ha emesso nei confronti di 3 minorenni, per aver perseguitato undi.In particolare, dopo la denuncia dei genitori, la Divisione Anticrimine ha ricostruito gli episodi

