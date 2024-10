Il ritorno del Victoria’s Secret Fashion Show 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo sei anni di assenza, il Victoria’s Secret Fashion Show torna sulla passerella con un evento che ha già catturato l’attenzione del mondo della moda e non solo. Lo Show di Victoria’s Secret, che si è tenuto il 15 ottobre, segna il ritorno di uno dei più celebri spettacoli di lingerie, con una formula rinnovata che promette di riflettere i cambiamenti sociali e culturali che hanno interessato il settore negli ultimi anni. Victoria’s Secret Fashion Show, foto Ansa – VelvetMagIl ritorno tanto atteso Il Victoria’s Secret Fashion Show è stato per anni un appuntamento imperdibile, capace di mettere in scena le modelle più famose del mondo, definite ‘Angeli’, con coreografie spettacolari e abiti di lingerie spesso esagerati e provocanti. Velvetmag.it - Il ritorno del Victoria’s Secret Fashion Show 2024 Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo sei anni di assenza, iltorna sulla passerella con un evento che ha già catturato l’attenzione del mondo della moda e non solo. Lodi, che si è tenuto il 15 ottobre, segna ildi uno dei più celebri spettacoli di lingerie, con una formula rinnovata che promette di riflettere i cambiamenti sociali e culturali che hanno interessato il settore negli ultimi anni., foto Ansa – VelvetMagIltanto atteso Ilè stato per anni un appuntamento imperdibile, capace di mettere in scena le modelle più famose del mondo, definite ‘Angeli’, con coreografie spettacolari e abiti di lingerie spesso esagerati e provocanti.

Gli Angeli di Victoria’s Secret tornano in passerella : da Vittoria Ceretti alle sorelle Hadid - i momenti migliori del Fashion Show. Ma il pubblico si divide : “Noioso” - La serata del 15 ottobre ha visto, infatti, il debutto di Kate Moss sulla passerella del brand americano insieme alla figlia, Lila, anche lei modella in ascesa, proprio come quando la madre iniziò la sua carriera. Vuole mostrare ai suoi figli che non bisogna mai lasciare che gli odiatori vincano”. La passerella di New York ha visto anche il ritorno di Adriana Lima: la modella brasiliana ha ... (Ilfattoquotidiano.it)

Gigi Hadid omaggia Taylor Swift allo show di Victoria’s Secret - il gesto notato dai fan - Tra questi la modella Gigi Hadid che ha deciso di omaggiare l’amica Taylor Swift replicando la sua iconica entrata a tutti i concerti dell’Eras Tour, il tutto nel giorno dell’annuncio dell’uscita del libro proprio dell’iconico tour e di una versione speciale dell’ultimo album. Il Victoria’s Secret Fashion Show è tornato e con lui i suoi Angeli. (Fanpage.it)

I sandali a serpente di Renè Caovilla per il ritorno in passerella di Victoria’s Secret - Nel corso degli anni, Rene Caovilla ha consolidato il suo successo internazionale attraverso l’ampliamento delle esportazioni che rappresentano un'ampia quota delle vendite globali. Ad oggi Victoria’s Secret è impegnata a sostenere gli oltre 30. Un messaggio trasversale alle generazioni. Ora è scoccata l’ora americana di Victoria’s Secret con modelle del calibro di Adriana Lima, Gigi ... (Quotidiano.net)