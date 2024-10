Il primo ponte sul Vingone è stato demolito, Donati (Pd): "Adesso l’assessore Casi trovi una soluzione per i residenti" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Questa mattina è stato demolito il primo ponte sul torrente Vingone in località Bagnoro, andando di fatto a tagliare in due il paese, in particolar modo per gli abitanti di Montoncello e Val di Colle". Così Giovanni Donati, consigliere comunale Pd, interviene sui lavori in corso nella località Arezzonotizie.it - Il primo ponte sul Vingone è stato demolito, Donati (Pd): "Adesso l’assessore Casi trovi una soluzione per i residenti" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Questa mattina èilsul torrentein località Bagnoro, andando di fatto a tagliare in due il paese, in particolar modo per gli abitanti di Montoncello e Val di Colle". Così Giovanni, consigliere comunale Pd, interviene sui lavori in corso nella località

