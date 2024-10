Giorgetti, nessuno avrà nuove tasse, il catasto non si tocca (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Noi non soltanto confermiamo il cuneo fiscale e contributivo, ma addirittura faremo in modo che ci sia anche qualche beneficio sicuramente per redditi oltre 35mila fino a 40mila euro, inoltre ci saranno anche altre classi di reddito che ne beneficeranno. Numero uno attenzione ai redditi medio bassi che avranno una situazione migliore alla precedente, nessun altro avrà nuove tasse". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa all'indomani del varo della manovra. Il ministro ha chiarito anche che il catasto non viene toccato. "La vicenda del catasto non è contenuta nella legge di bilancio, c'è già nell'ordinamento ed è uno degli impegni assunti nel piano strutturale di bilancio", ha detto. Quotidiano.net - Giorgetti, nessuno avrà nuove tasse, il catasto non si tocca Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Noi non soltanto confermiamo il cuneo fiscale e contributivo, ma addirittura faremo in modo che ci sia anche qualche beneficio sicuramente per redditi oltre 35mila fino a 40mila euro, inoltre ci saranno anche altre classi di reddito che ne beneficeranno. Numero uno attenzione ai redditi medio bassi che avranno una situazione migliore alla precedente, nessun altro". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloin conferenza stampa all'indomani del varo della manovra. Il ministro ha chiarito anche che ilnon vieneto. "La vicenda delnon è contenuta nella legge di bilancio, c'è già nell'ordinamento ed è uno degli impegni assunti nel piano strutturale di bilancio", ha detto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Giorgetti : “Confermato cuneo fiscale - ‘sacrificio’ da banche e assicurazioni” - Il ministro dell'Economia in conferenza stampa: "Ok Ue correzione in 7 anni con impegno riforme, verifica su catasto no aggiornamento, Sanità tra poche voci spesa che aumenta" Conferma del cuneo fiscale, verifica su catasto ma no aggiornamento, incentivi fiscali significativi per non andare in pensione. (Sbircialanotizia.it)

Manovra : Giorgetti - contributo banche - io lo chiamo sacrificio - Roma, 16 ott. (LaPresse) – “Ci sarà un significativo contributo della banche, qualcuno lo chiamo extraprofitto, io lo chiamo sacrificio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra. (Lapresse.it)

Scene da una manovra : Giorgetti assediato non risponde ai ministri. Trattative a "oltranza" con le banche - Via XX Settembre come il Palazzo de la Moneda. Con il ministro dell’Economia Salvador Giancarlo Allende Giorgetti assediato, da alleati e opposizioni, associazioni di categoria e portatori d’... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)