Giochi di quartiere per includere il figlio con la sindrome di Down: l’iniziativa del papà diventa virale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un padre americano ha organizzato una serie di partite di pallone per includere il figlio con sindrome di Down nelle attività del quartiere, adattando le regole del gioco alle sue abilità. L'iniziativa, diventata virale su TikTok, ha migliorato l’integrazione del ragazzo, rafforzando i legami con gli altri bambini del vicinato. Fanpage.it - Giochi di quartiere per includere il figlio con la sindrome di Down: l’iniziativa del papà diventa virale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un padre americano ha organizzato una serie di partite di pallone perilcondinelle attività del, adattando le regole del gioco alle sue abilità. L'iniziativa,tasu TikTok, ha migliorato l’integrazione del ragazzo, rafforzando i legami con gli altri bambini del vicinato.

