G7 disabilità, la Carrta di Solfagnano è "una pietra miliare". Locatelli: "Adesso sull'inclusione non si torna indietro" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono otto le priorità che la Carta di Solfagnano, sottoscritta oggi dai rappresentanti dei governi che hanno preso parte al G7 inclusione e disabilità che si è concluso a Solfagnano di Perugia. Nel documento si elenca l'inclusione "come questione prioritaria nell'agenda politica di tutti i paesi

“G7 disabilità - faremo la storia”. L’Umbria capitale dell’inclusione - a Solfagnano la Carta dei diritti - Assisi, 14 ottobre 2024 – “A noi non piacciono le cose facili perché per ottenere risultati importanti serve impegno, dedizione, cuore e coraggio e oggi ad Assisi insieme iniziamo una nuova sfida. Emesso anche un annullo postale dedicato all’occasione. Tutto ciò passa anche attraverso l’eliminazione di ogni barriera, non solo architettonica ma anche mentale, sociale e culturale che ancora ... (Lanazione.it)