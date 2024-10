Fiorentina Adli | Con Pioli ho lavorato per diventare un giocatore completo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Voglio vincere qualcosa e voglio farlo con la. Noi vogliamo puntare in alto, ma per adesso dobbiamo sicuramente crescere. Spero di dare un grande aiuto alla squadra, segnare fa piacere ma non è il mio primo obiettivo”. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Yacine, centrocampista che il club viola ha preso dal Milan e che proprio contro i rossoneri ha trovato il suo primo gol a Firenze in campionato. “Da un mese lavoriamo tutti insieme, in queste ultime due settimane ci sia allenati bene, adesso siamo pronti a ripartire, con l’obiettivo di fare bene sapendo quanto sia importante – ha aggiunto-. Quando sono arrivato a Firenze avevo fatto una pre stagione un po’ diversa dal solito e quindi non ero al top, però hoforte per ritrovare la mia forma e adesso sto bene.