Imiglioridififa.com - FC 25: Epocale cambiamento per il Generatore Rosa con la nuova PATCH

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Neldelle Sfide Creazione(SBC) di FC 25 ci sono importanti novità. Adesso i giocatori hanno maggiore controllo su come completare le sfide grazie alla possibilità di impostare alcuni parametri chiave. È possibile, ad esempio, indicare al sistema quali giocatori inserire in base all’overall desiderato, decidere l’ordine di disposizione, sia dall’alto verso il basso che viceversa, e persino ignorare la posizione in campo dei giocatori. Prenota ora laplaystation 5 pro su amazon Qui sotto la schermata presa in game, ecco tutti i parametri che si possono impostare. Alcuni parametri al momento non sono selezionabili, lo saranno con prossimi aggiornamenti.