Fabrizio Panecaldo | il mediatore della politica romana nell’Era Marino

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 –, esponente di lungo corso del Partito Democratico, ha ricoperto un ruolo centrale nellacapitolina durante il turbolento mandato di Ignazio, sindaco di Roma dal 2013 al 2015. Come capogruppo del PD in Assemblea Capitolina e coordinatoremaggioranza,si è distinto per la sua capacità di mediazione in un periodo segnato da forti tensioni interne e sfide amministrative per la città. Il CoordinatoreMaggioranza Nel suo ruolo di coordinatoremaggioranza,si è trovato ad affrontare una sfida complessa: mantenere unita la coalizione di centrosinistra che sosteneva il sindaco