Endless Love, replica puntata 16 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 16 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Nella puntata odierna Fehime, contro il parere di Huseyin, va a trovare sua figlia di nascosto. Zeynep e' malata, sola e in lacrime nella sua stanza d'albergo, e spera in una riconciliazione con la madre. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 254 in replica streaming.

Endless Love anticipazioni : il segreto nel peluche di Emir per Nihan - I due innamorati non sanno, però, che il cattivo imprenditore è sempre un passo avanti. Al suo risveglio, Nihan fatica a perdonare Kemal per quanto accaduto. Anticipazioni Endless Love: Nihan ha un incidente, la promessa di Kemal Leggi anche: Endless Love, Zehra alleata di Emir: Zehir lo scopre, la morte del figlio Leggi anche: Endless Love: Zeynep sposa Hakan alla fine? Le ... (Latuafonte.com)

Endless Love : anticipazioni delle puntate fino al 19 ottobre 2024 - La donna, infatti, sarà coinvolta in un grave incidente che la lascerà in condizioni critiche. Le puntate di Endless Love dal 14 al 19 ottobre promettono di essere particolarmente avvincenti, con rivelazioni scioccanti, intrighi e drammi che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Questa scoperta segna un punto di svolta fondamentale nella sua vita e in quella di Nihan, che ha cercato di ... (Velvetmag.it)

Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 17 ottobre 2024 : Kemal scopre che Deniz è sua figlia! - Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 17 ottobre 2024 - prima in daytime e poi in seconda serata - su Canale 5 rivelano che finalmente Kemal entra a conoscenza della verità sulla paternità di Deniz... (Comingsoon.it)