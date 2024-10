.com - Dalla fabbrica al salone dell’auto: il convoglio “Eurasian Tour with AITO” sbarca a Parigi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In quanto marchio cinese di veicoli elettrici intelligenti di fascia alta,è in grado di integrare il lusso tradizionale con quello tecnologico, per offrire ai consumatori di tutto il mondo esperienze di mobilità intelligente all’avanguardia. Il”, che comprende9,7 e5, è arrivato al termine di un viaggio di 38 giorni durante il quale ha percorso circa 15.000 chilometri da Chongqing a, dimostrando l’affidabilità e le prestazioni eccezionali di questi veicoli. All’insegna del tema “Intelligence Redefining Luxury”,ha presentato aldi2024 i suoi progressi in ambito tecnologico, tra cui l’innovativa piattaformaMF e la tecnologia Super Range-extender.