Cristian Lupidi lascia il comando della polizia locale di Jesi | Mi avvicino alla mia famiglia

Jesi - Il dirigente della polizia locale, Cristian Lupidi, lascerà l'incarico di comandante nei prossimi mesi per assumere analogo ruolo nel Comune di Civitanova Marche, dopo essere risultato vincitore del relativo concorso."Lascio Jesi unicamente perché mi avvicino alla mia famiglia - ha

Jesi - il comandante Cristian Lupidi lascia Jesi per Civitanova - E’ risultato vincitore del concorso che ha effettuato nelle scorse settimane a Civitanova dove Lupidi aveva già prestato servizio all’inizio della sua carriera alcuni anni fa con la qualifica di agente. Fiordelmondo aveva parlato di “soluzione di competenza e stabilità al comando di Polizia Locale, che ci consente così di programmare nel dettaglio gli obiettivi che ci siamo posti per garantire ... (Ilrestodelcarlino.it)

Jesi / Scacchi - ottima performance di Cristian Coppari ai Campionati Italiani Under 18 - Oltre 1300 giovanissimi giocatori hanno partecipato alla fase nazionale dei Campionati Italiani Giovanili Under 18 di scacchi, dimostrando talento e passione per questo affascinante gioco. Lo jesino 6° su 175 partecipanti nella categoria under 10. Questi risultati portano grande soddisfazione al Circolo Scacchi Jesi, che ha confermato di saper competere con successo anche a livello nazionale. (Vallesina.tv)