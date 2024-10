Crisi dura e violenze etniche: così a Prato crolla il distretto tessile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bisogna tornare a illuminare la scena di Prato. L’episodio ha avuto qualche menzione nelle cronache giornalistiche ma non ha generato alla fine grande attenzione. Eppure non capita Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Crisi dura e violenze etniche: così a Prato crolla il distretto tessile Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bisogna tornare a illuminare la scena di. L’episodio ha avuto qualche menzione nelle cronache giornalistiche ma non ha generato alla fine grande attenzione. Eppure non capita Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Crisi del settore moda a Prato - lunedì il tavolo del distretto con i parlamentari - Le istituzioni devono stare vicine agli imprenditori e ai lavori di fronte a questa crisi che è diversa dalle precedenti. – ha ribadito la sindaca Ilaria Bugetti – Questo deve essere vero soprattutto nei momenti di difficoltà. Superiamo le divisioni e guardiamo a un bene più grande, la salvezza del nostro distretto. (Lanazione.it)

Crisi Moda a Prato - Confcommercio : “Preoccupati per conseguenze su economia territorio” - Lo dicevamo già due anni fa, presentando il Piano strategico di competitività per le province di Prato e Pistoia. Prato, 27 settembre 2024 - “Le difficoltà che stanno interessando il settore della Moda pratese destano in noi profonda preoccupazione, perché il cluster del tessile-abbigliamento è trainante in termini di investimenti e occupazione”. (Lanazione.it)

Crisi del tessile e della moda - vertice fra Comune di Prato e associazioni di categoria - Queste risorse sono ancora un volano fondamentale per spingere gli investimenti delle piccole e medie imprese”. L’obiettivo è quello di presentarsi alla Regione e al governo con un’unica voce per ottenere risposte concrete calate sulla realtà produttiva pratese. I dati sono estremamente preoccupanti e indicano che il distretto tessile sta attraversando una fase di crisi secondo forme e modalità ... (Corrieretoscano.it)