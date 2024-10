Linkiesta.it - Conte le prova tutte per tornare a Palazzo Chigi, ma è senza speranze

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Povero Giuseppi! Se la sua unica ambizione in questa fase della vita è, be’, non deve leggere questo articolo. Perché come la metti la metti, per lui si tratta di un obiettivo irraggiungibile. Per il centrosinistra, nella sfida a Giorgia Meloni, correrà Elly Schlein: per la buona ragione che il Partito democratico è il partito più forte – e nel partito non c’è chi voglia o possa farle le scarpe – e ragionevolmente questo è un dato che non è destinato a cambiare. L’avvocato oggi è sul dieci per cento, con forti probabilità di scendere se, come appare probabile, Beppe Grillo gli tirerà lo scherzetto di fare un altro partito più in linea con il Movimento prima maniera, fregandogli un due-tre per cento, chi può dirlo adesso.