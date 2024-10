Come cambiano le pensioni con la legge di bilancio 2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella manovra 2025 nel capitolo pensioni non c'è una riforma strutturale: sono confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma decidono di rinviare l'uscita dal lavoro. Fanpage.it - Come cambiano le pensioni con la legge di bilancio 2025 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella manovranel capitolonon c'è una riforma strutturale: sono confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma decidono di rinviare l'uscita dal lavoro.

