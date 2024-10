Ciccio Caputo ospite di 1vs1 | quiz e giochi una sfida senza esclusioni di colpi|Serie A

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-15 18:34:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La galassia FootballCo si espande in Italia: ecco lo show di, il brand di intrattenimento creato da GOAL e Calciomercato., sfide eche metteranno alla prova le vostre conoscenze sul mondo del pallone e daranno vita a confronti epici tra i protagonisti del calcio,offre un modo tutto nuovo e appassionante di vivere questo sport. E sono tanti i protagonisti di puntata in puntata si metteranno in gioco nelle varie prove perrsi e divertirsi con noi e con voi. Oggi Alessandro Di Gioia. Pronti a giocare e divertirvi con noi? Appuntamento sul canale YouTube Official, dove si possono trovare tutti gli episodi e tanti shorts con i protagonisti del calcio di oggi e di ieri.