Borsa: Europa in rosso con le trimestrali, male Asml e Lvmh (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si indeboliscono le Borse europee in scia ad alcune trimestrali deludenti, da Asml a Lvmh a Ferragamo, mentre cresce l'attesa per la riunione della Bce che domani dovrebbe abbassare nuovamente i tassi di interesse. Parigi cede lo 0,5%, Francoforte e Milano 0,3%, mentre Londra è in rialzo (+0,6%) dopo il dato sull'inflazione di settembre, in frenata all'1,7%, che avvicina un nuovi tagli dei tassi da parte della Bank of England. Poco mossi, invece, i future su Wall Street. Sui listini soffrono i semiconduttori (-2,9% l'indice Stoxx di settore), che scontano il taglio dell'outlook sui ricavi di Asml (-4%), all'origine di un'ondata di vendite su tutti i tecnologici, inclusa la regina di Wall Street Nvidia. male anche il lusso con Lvmh (-4,1%), dopo i conti in calo del trimestre, assieme a Dior (-3,6%), Adidas (-2,6%) e Kering (-2,3%). Quotidiano.net - Borsa: Europa in rosso con le trimestrali, male Asml e Lvmh Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si indeboliscono le Borse europee in scia ad alcunedeludenti, daa Ferragamo, mentre cresce l'attesa per la riunione della Bce che domani dovrebbe abbassare nuovamente i tassi di interesse. Parigi cede lo 0,5%, Francoforte e Milano 0,3%, mentre Londra è in rialzo (+0,6%) dopo il dato sull'inflazione di settembre, in frenata all'1,7%, che avvicina un nuovi tagli dei tassi da parte della Bank of England. Poco mossi, invece, i future su Wall Street. Sui listini soffrono i semiconduttori (-2,9% l'indice Stoxx di settore), che scontano il taglio dell'outlook sui ricavi di(-4%), all'origine di un'ondata di vendite su tutti i tecnologici, inclusa la regina di Wall Street Nvidia.anche il lusso con(-4,1%), dopo i conti in calo del trimestre, assieme a Dior (-3,6%), Adidas (-2,6%) e Kering (-2,3%).

