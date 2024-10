Bomba nell'auto di un finanziere: tra i mandanti ci sarebbe l'ex (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tre soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di fabbricazione di ordigno esplosivo e concorso in tentato omicidio pluriaggravato ai danni di un Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, avvenuto a il 21 marzo 2023. Dalle risultanze investigative, è emerso che l’autore materiale Napolitoday.it - Bomba nell'auto di un finanziere: tra i mandanti ci sarebbe l'ex Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tre soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di fabbricazione di ordigno esplosivo e concorso in tentato omicidio pluriaggravato ai danni di un Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, avvenuto a il 21 marzo 2023. Dalle risultanze investigative, è emerso che l’re materiale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bacoli : C’è l’ex come mandante nel tentato omicidio dell’ufficiale della GDF. Misura per 3 persone per la bomba piazzata nell’auto della vittima - La vittima riusciva ad uscire illesa dal proprio mezzo nonostante la violenta deflagrazione derivata abbia distrutto completamente l’autovettura in pochi minuti e, addirittura, alcuni pezzi dell’auto, di una certa consistenza, siano stati rinvenuti ad oltre 60 metri dal luogo dell’esplosione, a testimonianza appunto della micidialità dell’ordigno non convenzionale impiegato. (Puntomagazine.it)

Ex di Paolo Bonolis sgancia la bomba su Sonia Bruganelli : ma non erano amiche? - Non si vede nulla ancora, non traspare l’emozione». Queste le sue parole: «Chi è Sonia Bruganelli? Io l’ho conosciuta poco, perché devo essere onesta, la nostra amicizia non è andata avanti. Pensate che sia finita qui? A rincarare la dose, ci ha pensato una famosissima ex di Paolo Bonolis. Per lei era un ruolo più appropriato. (Donnapop.it)

Laura Freddi e Balivo sganciano una bomba sulla Bruganelli : “Il rumor che gira” - In studio è intervenuta Laura Freddi che ha commentato il percorso di Sonia Bruganelli e ha rivelato che la concorrente avrebbe voluto fare la giurata. it. twitter. Caterina Balivo aggiunge dettagli al commento di Laura Freddi. Questo suo momento no, potrebbe essere l’occasione giusta per svoltare, ma potrebbe migliorare. (Biccy.it)