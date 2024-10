Lanazione.it - Aziende alla ricerca di meccanici con esperienza

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) 1 MECCANICO Open day delle professioni del settore meccanico/riparazione veicoli, organizzato dal centro per l’impiego di Camucia/Cortona in programma il 29 ottobre in orario 9-13 /15-17 per la figura professionale di meccanico riparatore di auto. Richiesta. Lavoro notturno, con orario spezzato, part time, nel fine settimana, full time. Contratto a tempo determinato. Sede: Cortona, Foiano, Castiglion Fiorentino, Marciano della Chiana, Lucignano. Le persone interessate dovranno presentarsi direttamente con il Cv. Codice: AR-235291. Scadenza: 28 ottobre 1 TECNICO MECCANICO Nota concessionaria auto ad Arezzo cerca tecnico meccanico connel settore da inserire nel proprio organico e con possibilità di crescita all’interno dell’azienda. Lavoro full time, a tempo indeterminato, Codice: AR-235264. Scadenza: 23 ottobre