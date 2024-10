Terzotemponapoli.com - Aspettando Empoli-Napoli con Ciccio Baiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il doppio ex diFrancesco ‘(attuale tecnico dell’Aglianese) è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘ForzaSempre’. “Quella di? Mi aspetto una partita complessa, simile a quella che la squadra di D’Aversa fece con la Juventus. L’sta bene fisicamente, corre, è in fiducia. Non sarà semplice per il, è una delle squadre più in forma del campionato in questo momento”. Lukaku e“Lukaku uomo record? I numeri nel calcio sono l’unica cosa incontestabile: il belga è entrato da leader, sta facendo ciò che si aspettava Conte, nonostante non sia ancora al 100%. E’ rimasto aper lavorare e recuperare la condizione migliore mettendosi al servizio della squadra e dell’allenatore.