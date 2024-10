Anas al Festival dello Sport per la cultura della sicurezza stradale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TRENTO (ITALPRESS) – La sicurezza stradale è stata protagonista al al Festival dello Sport che si è svolto a Trento. Anas ha partecipato per il terzo anno in qualità di brand partner. Ogni anno oltre 500 manifestazioni, gare automobilistiche, ciclistiche e podistiche si svolgono su gran parte delle strade statali di competenza Anas. “Quando sei alla guida tutto può aspettare”, è il claim dello spot realizzato dalla società del gruppo Fs, e di cui si è parlato nel corso di un talk che ha visto la presenza di due testimonial d’eccezione: il vincitore di sei mondiali di motociclismo Max Biaggi e la campionessa di rally Rachele Somaschini. Per l’intera durata del Festival dello Sport, Anas ha contribuito con un simulatore di guida sicura – aperto gratuitamente al pubblico – alle attività formative e didattiche. Unlimitednews.it - Anas al Festival dello Sport per la cultura della sicurezza stradale Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TRENTO (ITALPRESS) – Laè stata protagonista al alche si è svolto a Trento.ha partecipato per il terzo anno in qualità di brand partner. Ogni anno oltre 500 manifestazioni, gare automobilistiche, ciclistiche e podistiche si svolgono su gran parte delle strade statali di competenza. “Quando sei alla guida tutto può aspettare”, è il claimspot realizzato dalla società del gruppo Fs, e di cui si è parlato nel corso di un talk che ha visto la presenza di due testimonial d’eccezione: il vincitore di sei mondiali di motociclismo Max Biaggi e la campionessa di rally Rachele Somaschini. Per l’intera durata delha contribuito con un simulatore di guida sicura – aperto gratuitamente al pubblico – alle attività formative e didattiche.

