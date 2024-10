Volley femminile Marco Gaspari il nuovo tecnico di Scandicci | Un onore

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)è ufficialmente ildella Savino Del Bene, dove raccoglie l’eredità di Stephane Antiga. “C’è emozione perché la Savino Del Beneè una squadra che negli anni ha fatto bene e vuole far sempre meglio – le dichiarazioni del– Lo scorso anno ha disputato una stagione favolosa con una finale giocata alla grande, ed essere qui per me è un. Subentrare non è mai facile, perché significa sostituire un collega, ma non potevo dire di no alla Savino Del Benee farò il possibile per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi”. “, nato ad Ancona il 20 settembre 1982, è undi grande esperienza.