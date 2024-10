Vinitaly e Gambero Rosso volano insieme a Chicago per promuovere il vino italiano (Di martedì 15 ottobre 2024) Sulla linea di partenza la prima edizione di Vinitaly Usa insieme a Gambero Rosso e Ice. L'evento di promozione del vino italiano si svolgerà il 20 e il 21 ottobre a Chicago: un appuntamento b2b per far incontra la viticoltura del Belpaese e il tessuto del settore statunitense tramite degustazioni e e un palinsesto ricco di evento. All'evento la presenza del Gambero Rosso sarà accompagnata dalle aziende premiate nella 38esima edizione della Guida Vini d’Italia 2025, protagoniste di masterclass e una degustazione a banchi. Il mercato del vino italiano a Chicago L’evento, organizzato da Veronafiere e Fiere Italiane al centro espositivo Navy Pier vedrà la presenza di importatori, distributori, ristoratori, gdo, opinion leader, analisti, influencer e stampa di settore. Gamberorosso.it - Vinitaly e Gambero Rosso volano insieme a Chicago per promuovere il vino italiano Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sulla linea di partenza la prima edizione diUsae Ice. L'evento di promozione delsi svolgerà il 20 e il 21 ottobre a: un appuntamento b2b per far incontra la viticoltura del Belpaese e il tessuto del settore statunitense tramite degustazioni e e un palinsesto ricco di evento. All'evento la presenza delsarà accompagnata dalle aziende premiate nella 38esima edizione della Guida Vini d’Italia 2025, protagoniste di masterclass e una degustazione a banchi. Il mercato delL’evento, organizzato da Veronafiere e Fiere Italiane al centro espositivo Navy Pier vedrà la presenza di importatori, distributori, ristoratori, gdo, opinion leader, analisti, influencer e stampa di settore.

Gambero Rosso e Vinitaly fanno sistema per promuovere il vino italiano negli Stati Uniti - È stato siglato un nuovo accordo tra Gambero Rosso, Veronafiere e Agenzia Ice per rafforzare la squadra per la promozione del vino tricolore nel mondo. Il sentiment del mercato Con quasi 335 milioni di litri importati, l’Italia si conferma market leader negli Stati Uniti per volumi di vino acquistati ogni anno. (Gamberorosso.it)