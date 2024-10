Usa a Israele:a rischio l'invio di armi (Di martedì 15 ottobre 2024) 17.00 Monito degli Usa a Israele: migliori la situazione umanitaria a Gaza o ci sarà lo stop della fornitura di nuove armi. Il segretario di Stato Blinken e quello alla Difesa Austin hanno inviato una lettera a Israele chiedendo di adottare "entro 30 giorni" misure per migliorare la situazione umanitaria a Gaza al fine di evitare un embargo sull'invio delle armi americane. Nella lettera chiedono "passi concreti" ed esprimono "profonda preoccupazione per la situazione che si sta deteriorando". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 17.00 Monito degli Usa a: migliori la situazione umanitaria a Gaza o ci sarà lo stop della fornitura di nuove. Il segretario di Stato Blinken e quello alla Difesa Austin hanno inviato una lettera achiedendo di adottare "entro 30 giorni" misure per migliorare la situazione umanitaria a Gaza al fine di evitare un embargo sull'delleamericane. Nella lettera chiedono "passi concreti" ed esprimono "profonda preoccupazione per la situazione che si sta deteriorando".

