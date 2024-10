Una truffa della madonnina: "Il sangue? Della 'santona'", svolta clamorosa (Di martedì 15 ottobre 2024) La procura, certo, fa la procura. Cioè indaga per accertare se sussistano o meno eventuali aspetti penali; codice alla mano, articolo cantante, procedura in punta di diritto. Non può andare oltre, non può interferire nelle questioni religiose: soprattutto se queste sono già passate al vaglio dell'autorità ecclesiastica (la quale, tra l'altro, le ha bollate come prive di qualsiasi «soprannaturalità»). Però, ecco, se adesso, Alberto Liguori, che è il procuratore di Civitavecchia, nel Lazio, si sente in dovere di far sapere con una nota pubblica, urbi et orbi, che «il nostro compito è capire se i fedeli si siano sentiti truffati o se abbiano agito per ritorsione», qualche motivo c'è. Liberoquotidiano.it - Una truffa della madonnina: "Il sangue? Della 'santona'", svolta clamorosa Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La procura, certo, fa la procura. Cioè indaga per accertare se sussistano o meno eventuali aspetti penali; codice alla mano, articolo cantante, procedura in punta di diritto. Non può andare oltre, non può interferire nelle questioni religiose: soprattutto se queste sono già passate al vaglio dell'autorità ecclesiastica (la quale, tra l'altro, le ha bollate come prive di qualsiasi «soprannaturalità»). Però, ecco, se adesso, Alberto Liguori, che è il procuratore di Civitavecchia, nel Lazio, si sente in dovere di far sapere con una nota pubblica, urbi et orbi, che «il nostro compito è capire se i fedeli si siano sentititi o se abbiano agito per ritorsione», qualche motivo c'è.

