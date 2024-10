Iodonna.it - Un incontro mancato di un nulla, il messaggio carico di humour e tensione: il cortometraggio firmato dal regista italiano è un piccolo gioiello

(Di martedì 15 ottobre 2024) Unconciso, «See you at 5», ci vediamo alle 5, diventa il punto di partenza per un gioco raffinato di seduzione, attesa e libertà. Neldiretto da Luca Guadagnino per Chanel N°5, Margot Robbie e Jacob Elordi si sfiorano senza mai toccarsi, in un balletto di desiderio che si consuma lungo le strade assolate della California. Con un tocco magistrale, iltrasforma unin un’ode alla femminilità contemporanea e al potere dell’anticipazione, dove il vero protagonista è il desiderio stesso, vivido e irraggiungibile.