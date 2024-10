Tesla si schianta contro un cantiere autostradale e prende fuoco, conducente: “Avevo il pilota automatico” - VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) Una Tesla si schianta contro un cantiere autostradale e prende fuoco. Il tutto è successo nella provincia cinese di Jiangxi ed è stata la polizia a diffondere le immagini dello schianto. Le immagini sono state catturate dalle telecamere di sorveglianza e vedono un modello di Tesla schiantarsi contro Ilgiornaleditalia.it - Tesla si schianta contro un cantiere autostradale e prende fuoco, conducente: “Avevo il pilota automatico” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unasiun. Il tutto è successo nella provincia cinese di Jiangxi ed è stata la polizia a diffondere le immagini dello schianto. Le immagini sono state catturate dalle telecamere di sorveglianza e vedono un modello dirsi

Tesla con pilota automatico si schianta contro un cantiere : il motivo dell’incidente - Pochi istanti dopo essere caduta in acqua, l’auto ha preso fuoco, con le fiamme che fuoriuscivano in superficie e la vettura che continuava a bruciare nonostante fosse totalmente immersa. Una macchina dell’azienda di Elon Musk si è infatti schiantata a tutta velocità contro una barriera che delimitava un cantiere su un’autostrada nella provincia di Jiangxi, in Cina. (Thesocialpost.it)

Tesla si schianta contro dei cartelli e prende fuoco : morte 4 persone - Secondo il capitano Olivier Toulon, vicecomandante della compagnia della gendarmeria Niort, restano ancora indeterminati i motivi della sterzata. Questo tragico avvenimento ha fatto sorgere i soliti dubbi sulle auto elettriche. La vettura, su cui viaggiavano, una Tesla, dopo essere uscita di strada, ha colpito diversi segnali stradali e successivamente ha preso fuoco, causando la morte di tutti ... (Tvzap.it)

Incidente in Francia : Tesla si schianta e prende fuoco - 4 morti - Il proprietario del ristorante, sconvolto, ha espresso il suo dolore dicendo: «È un disastro, siamo perduti. Le vittime erano tre giovani dipendenti di un ristorante e un sessantunenne, proprietario del veicolo. Il dramma ha profondamente scosso la comunità, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di chi conosceva e lavorava con le giovani vittime. (Thesocialpost.it)