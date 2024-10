Temporali in Emilia-Romagna, domani allerta gialla. Poi i giorni critici del maltempo (Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 – Sono attesi Temporali forti, con possibili effetti e danni, in particolare nella zona appenninica centro-occidentale dell’Emilia-Romagna. Arpae e protezione civile hanno diffuso un’allerta meteo gialla a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre 2024, oltre che per Temporali, anche per piene dei fiumi, dei corsi minori e frane. È la prima delle quattro perturbazioni che si abbatteranno sul territorio in serie nei prossimi giorni. E probabilmente anche la più leggera. Sarà la terza perturbazione ad essere molto più intensa delle precedenti, prevista tra la seconda parte di giovedì e la giornata di sabato, preannunciando possibili criticità. Ilrestodelcarlino.it - Temporali in Emilia-Romagna, domani allerta gialla. Poi i giorni critici del maltempo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 – Sono attesiforti, con possibili effetti e danni, in particolare nella zona appenninica centro-occidentale dell’. Arpae e protezione civile hanno diffuso un’meteoa partire dalla mezzanotte del 16 ottobre 2024, oltre che per, anche per piene dei fiumi, dei corsi minori e frane. È la prima delle quattro perturbazioni che si abbatteranno sul territorio in serie nei prossimi. E probabilmente anche la più leggera. Sarà la terza perturbazione ad essere molto più intensa delle precedenti, prevista tra la seconda parte di giovedì e la giornata di sabato, preannunciando possibilità.

