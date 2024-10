Tavares, elettrico costa, servono incentivi come in Francia (Di martedì 15 ottobre 2024) Le vetture elettriche costano troppo e nonostante gli sforzi dei produttori per ridurli i prezzi "in questo momento di transizione, senza incentivi, il prezzo è ancora troppo alto". E' quanto ha affermato il Ceo di Stellantis Carlos Tavares che parlando a Parigi ha portato ad esempio la Francia. "Il sostegno pubblico, come è stato fatto con successo quest'anno in Francia grazie al bonus ecologico e al programma di leasing elettrico, è più necessario che mai. Siamo orgogliosi di essere in prima linea in questa iniziativa, che ha contribuito enormemente alla democratizzazione della mobilità elettrica in tutta la Francia. Ci auguriamo che altri adottino programmi come questi". Quotidiano.net - Tavares, elettrico costa, servono incentivi come in Francia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Le vetture elettricheno troppo e nonostante gli sforzi dei produttori per ridurli i prezzi "in questo momento di transizione, senza, il prezzo è ancora troppo alto". E' quanto ha affermato il Ceo di Stellantis Carlosche parlando a Parigi ha portato ad esempio la. "Il sostegno pubblico,è stato fatto con successo quest'anno ingrazie al bonus ecologico e al programma di leasing, è più necessario che mai. Siamo orgogliosi di essere in prima linea in questa iniziativa, che ha contribuito enormemente alla democratizzazione della mobilità elettrica in tutta la. Ci auguriamo che altri adottino programmiquesti".

