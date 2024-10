Superenalotto, centrato il 6 da 89 milioni di euro in una tabaccheria a Riva del Garda: ecco la combinazione vincente (Di martedì 15 ottobre 2024) centrato un '6' nell'estrazione del Superenalotto di oggi da quasi 90 milioni (89.221.270 euro) con una schedina da 3 euro. La vincita è stata realizzata in una Ilgazzettino.it - Superenalotto, centrato il 6 da 89 milioni di euro in una tabaccheria a Riva del Garda: ecco la combinazione vincente Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 15 ottobre 2024)un '6' nell'estrazione deldi oggi da quasi 90(89.221.270) con una schedina da 3. La vincita è stata realizzata in una

Centrato il 6 al superenalotto - con una schedina da 3 euro vinti quasi 90 milioni - La sestina vincente è stata: 1 - 23 - 44 - 45 - 47 - 60 - Jolly 14 - SuperStar 19. La vincita del Jackpot è stata realizzata a Riva Del Garda presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Fortuna situato in Viale dei Tigli, 36. È la seconda vincita con punti sei del 2024. . Il Jackpot è stato centrato con una schedina da 3 euro. (Agi.it)

