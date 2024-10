Ilgiorno.it - Si rompe il cancello di Villasanta. Automobilisti bloccati nel Parco

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Panico e nervosismo durante le prime ore di ieri mattina in zonaa Monza e. Sia da un verso, che dall’altro, viale Cavriga si è trovato interrotto per una disfunzione all’apertura di Porta, a causa della quale la via d’accesso è rimasta chiusa per più di un’ora a partire dalle 7 del mattino., motociclisti, ciclisti e pedoni provenienti da Porta Monza hanno dovuto fare dietrofront, di fatto intasando viale Cavriga e l’attiguo viale Brianza – dove si trovava una pattuglia di polizia locale ad interdire il traffico – mentre dall’altra parte si sono create code su via Angelo Farina ae via Lecco a Monza. È più che altro l’orario di intenso traffico ad aver creato disagi, non tanto la durata del disguido in sé, a cui il Consorzio Villa Reale edi Monza è riuscito a porre rimedio in tempi piuttosto celeri.