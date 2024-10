Sì del cdm alla manovra | Contributi per 35 miliardi da banche e assicurazioni Confermato il taglio del cuneo E Meloni rispolvera il bonus bebè da 1000 euro di Berlusconi

Sì del cdm alla manovra: “Contributi per 3,5 miliardi da banche e assicurazioni”. Confermato il taglio del cuneo. E Meloni rispolvera il bonus bebè da 1000 euro di Berlusconi (Di martedì 15 ottobre 2024) Il piatto forte sul lato delle uscite è quello più volte annunciato: la conferma del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti che guadagnano fino a 35mila euro e dei tre scaglioni Irpef. La sorpresa è una “Carta per i nuovi nati” che riconosce 1000 euro ai genitori con Isee sotto i 40mila euro. Non proprio una novità: Silvio Berlusconi inserì una misura molto simile nella manovra per il 2006, Matteo Renzi varò un bonus bebè da 80 euro al mese. Le coperture – al netto di 9 miliardi di deficit e 6 di fondi già accantonati – sono ancora un cantiere aperto: di sicuro ci sono una riduzione del 5% del budget di spesa a disposizione dei ministeri e un “contributo” da parte di banche e assicurazioni sotto forma di una mera anticipazione di liquidità al bilancio dello Stato. Ilfattoquotidiano.it - Sì del cdm alla manovra: “Contributi per 3,5 miliardi da banche e assicurazioni”. Confermato il taglio del cuneo. E Meloni rispolvera il bonus bebè da 1000 euro di Berlusconi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il piatto forte sul lato delle uscite è quello più volte annunciato: la conferma deldelfiscale per i dipendenti che guadagnano fino a 35milae dei tre scaglioni Irpef. La sorpresa è una “Carta per i nuovi nati” che riconosceai genitori con Isee sotto i 40mila. Non proprio una novità: Silvioinserì una misura molto simile nellaper il 2006, Matteo Renzi varò unda 80al mese. Le coperture – al netto di 9di deficit e 6 di fondi già accantonati – sono ancora un cantiere aperto: di sicuro ci sono una riduzione del 5% del budget di spesa a disposizione dei ministeri e un “contributo” da parte disotto forma di una mera anticipazione di liquidità al bilancio dello Stato.

