Settimo Torinese investe sulla sicurezza: nei prossimi mesi verranno installate 49 nuove telecamere (Di martedì 15 ottobre 2024) Maggiore sicurezza a Settimo Torinese. Palazzo Civico ha deciso di investire sull'installazione di nuove telecamere: 49 per la precisione. Gli occhi elettronici (tre già installate fra centro storico e parchi cittadini) saranno posizionati in sei zone della Città: al Villaggio Olimpia, in via

Un Mondo di Scienza ed Innovazione in Scena a Settimo Torinese. - it. . </p> . . ] <p>The post Un Mondo di Scienza ed Innovazione in Scena a Settimo Torinese. first appeared on MondoUomo. Si sta tenendo a Settimo Torinese il Festival dell’Innovazione e della Scienza 2024, dal 7 al 13 ottobre. Un festival che è il fiore all’occhiello della regione Piemonte e che è entrato nelle varie edizioni nel cuore dei piemontesi che sempre più apprezzano gli ... (Mondouomo.it)

Incidente ferroviario alla stazione di Settimo Torinese : persona travolta da un treno in corsa - bloccata la circolazione - Una persona, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata travolta da un treno in corsa, ed è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra dei. . Tragedia nella tarda serata di ieri, martedì 1 ottobre 2024, alla stazione ferroviaria di Settimo Torinese. (Torinotoday.it)

Incidente a Settimo Torinese : auto sbatte contro il guardrail si ribalta in carreggiata - grave il conducente - Un brutto incidente si è verificato nella prima serata di oggi, venerdì 27 settembre 2024, sull'ex statale 11 a Settimo Torinese. Un'auto Volkswagen Polo che viaggiava in direzione di Torino è sbandata schiantandosi contro il guardrail e poi ribaltandosi in carreggiata. Il conducente è stato... (Torinotoday.it)