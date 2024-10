Scozia-Portogallo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Ecco l’orario e come vedere in diretta tv e streaming Scozia-Portogallo, valida come quarta giornata della Nations League 2024/2025. Atmosfera incandescente a Hampden Park, dove McTominay e compagni proveranno a fermare i lusitani e a sbloccarsi in un girone che li vede ultimi a 0 punti. La squadra di Martinez scenderà in campo con i favori del pronostico e proverà a consolidare la vetta del gruppo. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di martedì 15 ottobre, mentre di seguito le informazioni per vedere in diretta Scozia-Portogallo. diretta TV e streaming – Non è prevista copertura tv, ma la partita sarà visibile in streaming su UEFA tv, oppure sulla relativa app. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati con news in tempo reale, gli highlights e i commenti dei protagonisti. Scozia-Portogallo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ecco l’e come vedere intv e, valida come quarta giornata della. Atmosfera incandescente a Hampden Park, dove McTominay e compagni proveranno a fermare i lusitani e a sbloccarsi in un girone che li vede ultimi a 0 punti. La squadra di Martinez scenderà in campo con i favori del pronostico e proverà a consolidare la vetta del gruppo. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di martedì 15 ottobre, mentre di seguito le informazioni per vedere inTV e– Non è prevista copertura tv, ma la partita sarà visibile insu UEFA tv, oppure sulla relativa app. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati con news in tempo reale, gli highlights e i commenti dei protagonisti.in tv:SportFace.

