Ilgiorno.it - Sciopero Atm a Milano venerdì 18 ottobre 2024: orari e fasce di garanzia di metro, bus e tram

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15– Un altro‘nero’ per chi si trova a usare i mezzi pubblici a. Atm, l’Azienda trasporti milanesi ha confermato che lodei trasporti in programma per18avrà ripercussioni anche sui mezzi nel capoluogo lombardo:, bus esaranno quindi a rischio. L'agitazione è stata annunciata anche sul portale online Atm. Ecco tutte le informazioni riguardanti glie ledipolitana, bus efunicolare Como-Brunate I motivi dellopolitana, bus e18il sindacato Al Cobas ha proclamato unodel trasporto pubblico locale a livello nazionale. A– si legge in una nota di Atm - lopotrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio”.