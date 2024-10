Roma-Inter, per la difesa un compito importantissimo (Di martedì 15 ottobre 2024) Mentre la pausa delle nazionali volge al termine, si avvicina Roma-Inter, sfida che vedrà i nerazzurri impegnati sul campo dei giallorossi. Con un obiettivo importantissimo per la difesa della squadra di Simone Inzaghi. AVVICINAMENTO – È sempre più vicino il ritorno del campionato, con l’impegno per l’Inter sul campo della Roma di Ivan Juric. I nerazzurri arrivano decisamente meglio alla partita di domenica all’Olimpico, dopo le tre vittorie di fila contro Udinese (2-3), Stella Rossa nella seconda giornata della fase campionato della nuova UEFA Champions League (4-0) e infine Torino (3-2). Una partita che aprirà un altro trittico importante per la squadra di Simone Inzaghi, chiamata poi alla trasferta di Berna contro gli Young Boys e al big match casalingo contro la Juventus di Thiago Motta. Inter-news.it - Roma-Inter, per la difesa un compito importantissimo Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Mentre la pausa delle nazionali volge al termine, si avvicina, sfida che vedrà i nerazzurri impegnati sul campo dei giallorossi. Con un obiettivoper ladella squadra di Simone Inzaghi. AVVICINAMENTO – È sempre più vicino il ritorno del campionato, con l’impegno per l’sul campo delladi Ivan Juric. I nerazzurri arrivano decisamente meglio alla partita di domenica all’Olimpico, dopo le tre vittorie di fila contro Udinese (2-3), Stella Rossa nella seconda giornata della fase campionato della nuova UEFA Champions League (4-0) e infine Torino (3-2). Una partita che aprirà un altro trittico importante per la squadra di Simone Inzaghi, chiamata poi alla trasferta di Berna contro gli Young Boys e al big match casalingo contro la Juventus di Thiago Motta.

Roma-Inter - Dybala prova a recuperare per il big match dell’Olimpico - L’argentino, fermo praticamente dalla sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao, sta provando in tutti i modi ad esserci per la sfida ai nerazzurri campioni d’Italia in carica: nella seduta odierna ha svolto nuovamente un lavoro individuale, ma ha alzato notevolmente l’intensità. Nel prossimi giorni sono attesi anche i rientri di Dovbyk, Celik, Koné, Baldanzi, Shomurodov, N’Dicka e ... (Sportface.it)