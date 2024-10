Rinascita e contatto umano a Roma: la mostra ‘Terza Vita’ di Mar Sáez all’ambasciata di Spagna (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La mostra “Terza Vita” della fotografa e artista Mar Sáez, che si svolgerà dal 26 ottobre all’8 dicembre al Castello Gamba di Châtillon, rappresenta una riflessione profonda sul tema del contatto umano a Roma dopo la pandemia. Attraverso una combinazione di fotografie, interviste e installazioni, il progetto cattura l’essenza di un periodo critico, esplorando il significato di libertà e comunità tra i giovani in una capitale colpita dalle restrizioni. La curatrice Laura Tota e l’artista stessa delineano gli obiettivi e le emozioni dietro questa esposizione, sottolineando la bellezza e la resilienza della città. Gaeta.it - Rinascita e contatto umano a Roma: la mostra ‘Terza Vita’ di Mar Sáez all’ambasciata di Spagna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La“Terza Vita” della fotografa e artista Mar, che si svolgerà dal 26 ottobre all’8 dicembre al Castello Gamba di Châtillon, rappresenta una riflessione profonda sul tema deldopo la pandemia. Attraverso una combinazione di fotografie, interviste e installazioni, il progetto cattura l’essenza di un periodo critico, esplorando il significato di libertà e comunità tra i giovani in una capitale colpita dalle restrizioni. La curatrice Laura Tota e l’artista stessa delineano gli obiettivi e le emozioni dietro questa esposizione, sottolineando la bellezza e la resilienza della città.

